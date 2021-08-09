Американский Vogue снял для обложки трансгендера

Фотографы американской версии модного журнала Vogue впервые сняли для обложки трансгендера. Редакторы поместили кадр на самое видное место ради борьбы со стандартам красоты. Фотография появилась на странице издания в Instagram.

На кадре позируют сразу восемь моделей, среди которых оказались трансгендер Ариэль Николсон, а также плюс-сайз-манекенщицы Юми Ню и Прешес Ли. Кроме них, в фотосессии участвовали супермодели Белла Хадид, Кайя Гербер, актриса Шерри Ши, а также американская манекенщица южносуданского происхождения Анок Яй и дочь Мадонны Леон Лурдес.

Модели, как подчеркивают авторы сентябрьского номера, представляют новое поколение в моде. Все они встретились с Vogue, «чтобы поразмышлять о меняющейся индустрии». Пост набрал 261,5 тысячи лайков.

Ранее сообщалось, что американская актриса Джейми Ли Кёртис, известная по главной роли в кинофраншизе «Хеллоуин», рассказала о своём 25-летнем ребёнке-трансгендере. Гейм-дизайнер Руби, которую в прошлом звали Томас, выходит замуж в следующем году.