«Сын стал дочерью»: звезда «Хеллоуина» рассказала о ребёнке-трансгендере

Американская актриса Джейми Ли Кёртис, известная по главной роли в кинофраншизе «Хеллоуин», рассказала о своём 25-летнем ребёнке-трансгендере. Об этом сообщает AARP Magazine.

Мы с мужем с удивлением и гордостью наблюдали, как наш сын стал нашей дочерью Руби, — откровенничает актриса.

Кёртис также добавила, что гейм-дизайнер Руби, которую в прошлом звали Томас, выходит замуж в следующем году. Старшая дочь звезды «Хеллоуина» уже замужем и работает инструктором по танцам. Джейми Ли призналась, что смена пола её собственным ребёнком помогла ей осознать: жизнь состоит из сплошных метаморфоз и даже гендер может меняться. Пока у Кёртис нет внуков, но она надеется, что в скором времени они появятся.

Ранее сообщалось о разразившемся из-за актрисы-трансгендера скандале в Театре на Малой Бронной. Об этой ситуации резко высказался телеведущий Дмитрий Киселёв.