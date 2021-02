Американских TikTok-блогеров свела с ума песня про Россию

Название этому всему — #rasputinchallenge. Песня группы из ФРГ исполнена на английском языке. В основном для роликов танцоры берут первый куплет, в котором поётся про «одного человека, который жил в России давным-давно, он был большим и сильным, в его глазах горел огонь, большинство людей смотрели на него с ужасом, но московские красавицы находят его милым».

В соцсети появляются тысячи видео с этой песней, причём молодые люди предпочитать демонстрировать свои мышцы во время слов «большой и сильный».

А представительницы прекрасного пола косплеят разных персонажей, в том числе полюбившуюся фанатам игры Resident Evil Леди Демитреску.

К челленджу присоединяются и спортсмены. Например, ролик выложил маскот хоккейного клуба Toronto Maple Leafs.