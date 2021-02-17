Американских TikTok-блогеров свела с ума песня про Россию

В TikTok стал популярным новый челлендж — танцы под песню Boney M. о Григории Распутине. Блогеры со всего мира, включая США, начали использовать её для записи коротких видео.
Название этому всему — #rasputinchallenge. Песня группы из ФРГ исполнена на английском языке. В основном для роликов танцоры берут первый куплет, в котором поётся про «одного человека, который жил в России давным-давно, он был большим и сильным, в его глазах горел огонь, большинство людей смотрели на него с ужасом, но московские красавицы находят его милым».
В соцсети появляются тысячи видео с этой песней, причём молодые люди предпочитать демонстрировать свои мышцы во время слов «большой и сильный».