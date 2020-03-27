https://static.news.ru/photo/bbd7dfe8-7015-11ea-a770-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт объяснил, почему не хочет посещать похороны.

По словам артиста, в последнее время он потерял сразу несколько близких ему людей, среди которых режиссёр театра «Ленком» Марк Захаров. Его смерть стала большим ударом для Ширвиндта.

Он вспомнил похороны своего друга Александра Абдулова. Тогда Захаров подошёл к нему и сказал, что в «небесной счётной палате сбились с графика». Сейчас, отметил Ширвиндт, видимо, там опомнились.

Режиссёр поделился, что ему просто не хватает сил и слёз хоронить близких.

Когда меня спрашивают: «Почему вас не видно было на прощании с Х?» — я отвечаю: «Во-первых, я охладел к кладбищам, а во-вторых, сохраняю силы для собственной панихиды», — сказал он в интервью «АиФ».

Как писал NEWS.ru, ранее в Театре сатиры не подтвердили информацию, что его художественный руководитель Александр Ширвиндт решил оставить свой пост. Представитель театра отметил, что назначение худруком Сергея Газарова также является домыслом. Никаких решений со стороны Ширвиндта, театра или департамента культуры не было.