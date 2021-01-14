Актёра Дениса Карасёва похоронили в Люберцах

https://static.news.ru/photo/dfb0248c-5739-11eb-b70c-fa163e074e61_660.jpg Денис Карасёв Фото: kino-teatr.ru

Актёр и режиссёр Денис Карасёв похоронен в подмосковных Люберцах. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Дениса Анатольевича похоронили на Ново-Люберецком кладбище, — приводит слова представительницы пресс-службы РИА Новости.

Денис Карасёв умер 12 января, ему было 57 лет. Причиной смерти артиста названа сердечная недостаточность. В момент трагедии актёр находился у себя дома и внезапно почувствовал себя плохо. Стоит отметить, что Карасёв сумел самостоятельно вызвать себе скорую помощь. Но прибывшие на место медики не смогли ему помочь.

Денис Карасёв родился в Эстонии, в 22 года окончил ГИТИС. Играл в «Ленкоме», исполняя роль Кая в «Жестоких играх», Смерть и Главаря рейнджеров в «Звезде и Смерти Хоакина Мурьеты». Также артист танцевал в «Юноне и Авось», «Поминальной молитве». Работал в театре Маяковского.

Ранее стало известно о смерти актёра Театра на Юго-Западе Дмитрия Гусева, известного также телезрителям по ролям в многочисленных сериалах. Он скончался за рулём автомобиля в Москве 13 января недалеко от места съёмок с его участием. Как писал NEWS.ru, он ехал на встречу с женой, супруги собирались отметить годовщину свадьбы. Гусеву было 45 лет.