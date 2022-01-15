Актёр из сериала «Кухня» умер в 43 года

Актёр из сериала «Кухня» и фильма «Ланцет» Иван Рудаков умер в возрасте 43 лет в Москве. О смерти актёра сообщили его родители в соцсетях. Иван Рудков — коренной москвич, он родился в Москве осенью 1978 года в семье режиссёров, пишет РЕН ТВ.

По окончании школы Рудаков поступил на курсы актёрского актерского мастерства Всеволода Щиловского. В 2005 году он сыграл рок-певца Влада Бойцова в фильме «Попса». Всего же фильмография Ивана Рудакова насчитывает 44 фильма. Среди самых известных — «Склифосовский», «Рубеж», «Алешкина любовь», «20 лет без люби».

Накануне вдова актёра Андрея Мягкова народная артистка России Анастасия Вознесенская скончалась в возрасте 78 лет, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МХТ им. А. П. Чехова. Причина смерти артистки не называется. Предположительно, она скончалась из-за последствий перенесённого коронавируса.

Ранее французский режиссёр Жан-Жак Бенекс умер в возрасте 75 лет, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на семью покойного. Уточняется, что Бенекс скончался в Париже от лейкемии.