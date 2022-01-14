Французский режиссер Жан-Жак Бенекс умер в возрасте 75 лет

В возрасте 75 лет умер французский режиссер Жан-Жак Бенекс, об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на семью режиссёра. Как сообщается, Бенекс скончался в Париже от лейкемии.

Жан-Жак Бенекс умер после продолжительной болезни в своем доме в Париже, — передает Agence France-Press.

Жан-Жак Бенекс родился 8 октября 1946 года во французской столице. В 1960-х годах он начал работать в киноиндустрии и был ассистентом режиссеров Жака Беккера, Клода Берри, Клода Зиди. В 1978 году он снял свой первый короткометражный фильм — «Собака месье Мишеля» («Le chien de Monsieur Michel»).

1983 года на Каннском кинофестивале фильм Бенекса «Луна в сточной канаве» получил «Золотую пальмовую ветвь», а в 1987 году за кино «37,2 по утрам» режиссёр выиграл «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Помимо этого, работы Бенекса девять раз были номинированы на французскую кинопремию «Сезар».

Бенекс также работал в рекламной индустрии и снимал ролики для крупных компаний, включая Fuji, Esso, Renault и Apple. В 2016 году Бенекс стал председателем жюри XIX Токийского международного кинофестиваля, в последние несколько лет он занимался продюсированием.

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