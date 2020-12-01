Актёр Борис Плотников из «Собачьего сердца» умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/7678d872-348b-11eb-a25b-fa163e074e61_660.jpg Борис Плотников Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Народный артист РФ Борис Плотников, который сыграл доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце», умер в возрасте 71 года. Он находился в больнице с коронавирусом.

Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ, — сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

По его словам, Плотников был фантастическим мастером и прекрасным актёром. Артист был профессором кафедры в ГИТИСе, передаёт ТАСС.

Борис Плотников родился 1 апреля 1949 года в городе Невьянске Свердловской области. Он окончил Свердловское театральное училище и филфак Уральского государственного университета. С 1978 года работал актёром Московского театра сатиры, где принимал участие в спектаклях «Вишнёвый сад», «Бешеные деньги» и других. Позднее артист выступал в театре Советской Армии, МХТ имени Чехова и д т.д.

Первым его фильмом стала картина Ларисы Шепитько «Восхождение». Также он запомнился зрителям ролью в телефильме Владимира Бортко «Собачье сердце», в котором сыграл роль ассистента профессора Преображенского доктора Борменталя.

Ранее президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова умерла в больнице в Коммунарке, у неё был диагностирован коронавирус. Антонову 15 ноября госпитализировали в больницу имени Виноградова с подозрением на инсульт после приступа, который случился с ней дома. Через 11 дней у женщины выявили коронавирус и перевели в больницу в Коммунарке.

Как писал NEWS.ru, дипломат представительства Гвинеи при Организации Объединённых Наций (ООН) скончался от коронавируса.