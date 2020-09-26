Актёр Александр Балуев рассказал, что думает о Михаиле Ефремове

https://static.news.ru/photo/5e3f9ce0-0070-11eb-857a-fa163e074e61_660.jpg Александр Балуев Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

Александр Балуев прокомментировал случившееся с Михаилом Ефремовым. Звезде фильма «Антикиллер» жаль как самого актёра, так и семью погибшего.

Балуев считает, что нечего осуждать Ефремова в злоупотреблении алкоголем, так как в стране выпивает большинство. Другое дело — до какой степени.

Кто у нас не выпивает? Наверное, в России меньше 1% тех, кто вообще не пьёт и не курит. Лишь они имеют право сказать: «Ты алкоголик!» Все остальные употребляют, — сказал актёр в интервью «Известиям».

Балуев признался, что и сам иногда не прочь выпить, только в пьяном виде никогда не садится за руль. И вся ситуация с Ефремовым, по словам актёра, вызывает у него «ужасное сожаление», ведь не только семья Захарова потеряла отца и мужа.

ДТП с Михаилом Ефремовым произошло 8 июня в центре Москвы. В результате погиб курьер Сергей Захаров. Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нешуточная борьба за кошелёк Михаила Ефремова может развернуться в исправительной колонии, где предстоит отбывать наказание артисту. Местные авторитеты обязательно узнают о знаменитом сидельце, и желающих «подоить» его будет очень много.