Бывший сотрудник ФСИН рассказал, что ждёт Ефремова в колонии

https://static.news.ru/photo/21f94510-ff80-11ea-b9f9-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нешуточная борьба за кошелёк Михаил Ефремова может развернуться в исправительной колонии, где предстоит отбывать наказание артисту. Местные авторитеты обязательно узнают о знаменитом «сидельце», и желающих «подоить» его будет очень много.

Такого мнения придерживается бывший сотрудник одной из исправительных колоний в Калужской области, пожелавший скрыть своё имя. Экс-сотрудник ФСИН не сомневается, что актёру придётся снабжать продуктами «братву», тем более что его фраза на месте ДТП о том, что у него «денег до фига», давно разлетелась по стране, пишет KP.RU.

Думаю, что каждый месяц Ефремову придётся просить родственников передавать ему не меньше 25 килограммов продуктов. Для себя и для братвы. Он будет кормить и поить их, а они его опекать, впрягаться за него если что-где, — цитирует собеседника издание.

Но при этом даже если актёр откажется делиться продуктами, с ним ничего не случится: уж слишком велико внимание к его персоне со стороны журналистов и правозащитников.

Изначально Ефремова в колонии встретят, как и всех «первоходов», уважительно, поместят на карантин, расскажут, как себя вести, и предупредят о некоторых рисках. Например, о «сомнительных предложениях» типа возможности пронести на территорию колонии алкоголь или наркотики. Что будет дальше, покажет время.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший адвокат осуждённого за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что хотел избежать публичности, когда брался за громкое дело. По его словам, перед тем как согласиться защищать артиста, он поставил ему главное условие.