Актриса Лужина сообщила о своей госпитализации

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Лариса Лужина

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина сообщила о своей госпитализации. В разговоре с «360» 84-летняя актриса театра и кино отметила, что находится в госпитале имени Вишневского. По ее словам, она чувствует себя «более-менее». При этом Лужина не стала уточнять, что именно с ней произошло.

Спасибо, [чувствую себя] ничего, более-менее. Все в порядке. В госпитале Вишневского сейчас нахожусь, — рассказала изданию актриса.

Лужина начала свою карьеру в кино в 1950-х годах и с тех пор снялась во многих известных фильмах и телесериалах. Артистка продолжает активно сниматься и развивать свою кинокарьеру.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что у народной артистки РСФСР Ларисы Лужиной случился сердечный приступ, врачи диагностировали у нее нарушение сердечного ритма. По информации канала, к актрисе домой приезжала бригада медиков, которые смогли стабилизировать ее состояние. При этом уточнялось, что от госпитализации артистка отказалась.

До этого директор Культурного фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко опроверг информацию о том, что у композитора диагностировали коронавирусную инфекцию. По его словам, народная артистка СССР под присмотром врачей лечится от простудного заболевания.