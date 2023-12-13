Актрисе Лужиной понадобилась срочная помощь медиков Mash: у актрисы Ларисы Лужиной случился сердечный приступ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Лариса Лужина

Telegram-канал Mash сообщает, что у народной артистки РСФСР Ларисы Лужиной случился сердечный приступ, врачи диагностировали у нее нарушение сердечного ритма. По информации канала, к 84-летней актрисе домой приезжала бригада медиков, которые смогли стабилизировать ее состояние, от госпитализации женщина отказалась.

По данным канала, вечером 12 декабря родственники Лужиной вызвали скорую помощь, после того как женщина почувствовала себя плохо. Авторы канала пишут, что у Лужиной начались перепады давления, затруднилось дыхание, а также появились боли в грудной клетке. Канал уточняет, что своевременно прибывшие на место медики оказали всю необходимую помощь и стабилизировали ее состояние.

Лужина — российская актриса, родилась в 1939 году в Санкт-Петербурге. Она начала свою карьеру в кино в 1950-х годах и с тех пор снялась во многих известных фильмах и телесериалах. Ее талант и профессионализм принесли ей признание зрителей и критиков. Артистка продолжает активно сниматься и развивать свою кинокарьеру.

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