Актриса из «Исчезнувшей» умерла в больнице после ДТП со скутером

https://static.news.ru/photo/092312cc-cdb7-11eb-a47d-96000091f725_660.jpg Лиза Бейнс Фото: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская актриса Лиза Бейнс, известная по фильму «Исчезнувшая» и сериалу «Мастера секса», умерла в результате ДТП со скутером. Неизвестный проехал на красный свет и врезался в актрису, переходившую дорогу по пешеходному переходу, передаёт New York Post.

Авария произошла в центре Нью-Йорка. 65-летнюю актрису госпитализировали 6 июня. Врачам не удалось спасти её. Бейнс скончалась в больнице в понедельник, 14 июня.

Водитель врезался в актрису, после чего скрылся с места аварии. Медики, прибывшие на место ДТП, диагностировали у Бейнс тяжёлую черепно-мозговую травму. В настоящий момент полиция продолжает поиски скрывшегося виновника инцидента.

Лиза Бейнс сыграла за свою карьеру более чем в 80 фильмах и сериалах. Среди самых известных: «Исчезнувшая», «Коктейль», «Писатели свободы» и «Мастера секса». Наибольшего успеха актриса добилась благодаря выступлениям на театральной сцене.

Ранее сообщалось, что неделю назад скончался британский актёр Бен Робертс, известный по сериалу «Чисто английское убийство». Ему было 70 лет.