Умер актёр из сериала «Чисто английское убийство»

https://static.news.ru/photo/4a7a9072-c931-11eb-a73d-96000091f725_660.jpg Кадр из сериала «Чисто английское убийство», Бен Робертс Фото: kinopoisk.ru

Скончался британский актёр Бен Робертс, известный по сериалу «Чисто английское убийство». Ему было 70 лет, передаёт The Mirror со ссылкой на его агента.

В настоящий момент причина смерти не раскрывается. В сообщении говорится, что актёр умер в минувший понедельник, 7 июня.

Бен, который был родом из Бангора, также появлялся в известных сериалах, включая «Врачи», «Доктор Кто» и «Катастрофа». Всего в его фильмографии 13 фильмов. Наибольшую популярность в кино он получил после сьемок в сериале «Чисто английское убийство» (1984). В нём он сыграл главного инспектора Дерека Конвея. Робертс также играл в театре и развивал свою карьеру на телевидении.

«Чисто английское убийство» — это британский детективный сериал об убийствах, совершённых в вымышленном английском графстве Мидсомер. В основу проекта легла серия романов из цикла «Старший инспектор Барнаби» известного британского драматурга и сценариста Кэролайн Грэм. Первый сезон вышел в 1997 году на британском телеканале ITV. Сериал продолжает выходить и сегодня.

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