Baza: актриса Инна Чурикова попала в реанимацию Baza: актриса Инна Чурикова оказалась в реанимации из-за неудачного падения

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Инна Чурикова

Актриса Инна Чурикова попала в реанимацию, пишет Telegram-канал Baza. По информации издания, она очень неудачно упала. О ее нынешнем состоянии не сообщается.

Инна Михайловна приехала в Боткинскую больницу сама, в тяжелом состоянии. Она жаловалась на боли в грудной клетке после падения, — говорится в публикации.

При этом руководитель «Ленкома» Марк Варшавер опроверг данную информацию. По его словам, в реанимацию артистку не забирали.

Это ложная информация, мне звонит уже десятый человек, никакой реанимации нет, — сказал Варшавер.

В начале июля в Москве экстренно прооперировали телеведущую Яну Чурикову — ей удалили аппендикс. Из дома звезду MTV увезли в карете скорой помощи. В больнице стало ясно, что аппендицит требует безотлагательного вмешательства. Позже она рассказала, что процесс восстановления проходит достаточно быстро.