Ай Вэйвэй создаст новый памятник Горбачёву

https://static.news.ru/photo/404a5278-0716-11eb-80c7-fa163e074e61_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Проживающий в Великобритании китайский художник-диссидент Ай Вэйвэй создаст новый памятник бывшему президенту СССР Михаилу Горбачёву. Его установят в Берлине.

Инициатором проекта стал фонд Cinema for Peace, сообщает РИА Новости. Организация также сообщила о создании художественного фильма о жизни Горбачёваа по сценарию Эндрю Райта, написавшего текст к картине «По соображениям совести» Мэла Гибсона.

В заявлении продюсеров говорится, что Ай Вэйвэй решил создать монумент будучи человеком, «который пережил то, как Горбачёв вдохновил студенческое движение, приведшее к трагическим событиями на площади Тяньаньмэнь».

Кроме того, актриса Настасья Кински, родившаяся в Западном Берлине, выступила с предложением назвать в честь политика улицу и трамвайную линию в Берлине, соединявшие бывшие западные и восточные районы.

3 октября в городе Дессау-Рослау был открыт первый памятник Михаилу Горбачёву. Его автором выступил скульптор Бернд Гёбель, а средства на его создание были собраны за счёт пожертвований горожан, писал NEWS.ru.