Ай Вэйвэй создаст новый памятник Горбачёву

Проживающий в Великобритании китайский художник-диссидент Ай Вэйвэй создаст новый памятник бывшему президенту СССР Михаилу Горбачёву. Его установят в Берлине.
Инициатором проекта стал фонд Cinema for Peace,
В заявлении продюсеров говорится, что Ай Вэйвэй решил создать монумент будучи человеком, «который пережил то, как Горбачёв вдохновил студенческое движение, приведшее к трагическим событиями на площади Тяньаньмэнь».
Кроме того, актриса Настасья Кински, родившаяся в Западном Берлине, выступила с предложением назвать в честь политика улицу и трамвайную линию в Берлине, соединявшие бывшие западные и восточные районы.
3 октября в городе Дессау-Рослау был открыт первый памятник Михаилу Горбачёву. Его автором выступил скульптор Бернд Гёбель, а средства на его создание были собраны за счёт пожертвований горожан, писал NEWS.ru.
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