100 лет со дня свадьбы Есенина и Дункан: реальная история любви Что чувствовали друг к другу 25-летний русский поэт и 44-летняя американская танцовщица и почему их брак продлился лишь один год

Айседора Дункан с Сергеем Есениным / Фото wikipedia.org

2 мая 1922-го русский поэт Сергей Есенин и американская танцовщица Айседора Дункан официально узаконили отношения. Со дня свадьбы прошло 100 лет, но история их скоротечного романа (брак длился всего год) до сих пор занимает биографов и вдохновляет режиссёров. Что объединило всемирно известную балерину и крестьянского поэта? Связывала ли их бешеная страсть или болезненная зависимость? Как повлияли отношения на судьбу Есенина и как изменили жизнь Дункан? Подробности — в материале NEWS.ru.

Solotaia golovа

В день знакомства Айседоре (так её называли на французский манер вместо Изадоры. — NEWS.ru) Дункан было 44 года, Сергею Есенину — 25 лет. Он не признавал никакого другого языка, кроме родного. Она владела только английским и знала около двух десятков слов на русском. У него за плечами — трое детей от двух женщин и рухнувший брак с Зинаидой Райх. У неё — череда неудачных романов и страшная трагедия гибели двоих детей в автомобильной аварии. Он — известный в России поэт, уже считавшийся национальным достоянием. Она — знаменитая на весь мир танцовщица, совершившая революцию в хореографии.

В личной жизни Есенин был неустроенной фигурой, а Дункан — вообще трагической. Двое её маленьких детей погибли в автокатастрофе. Айседора не могла этого пережить. У неё даже был танец, когда она под музыку Шопена несла на руках воображаемого ребёнка, — рассказала NEWS.ru литературовед, специалист по творчеству Сергея Есенина Наталья Шубникова-Гусева.

По её словам, Есенин был похож на маленького сына Дункан: те же золотые вьющиеся волосы. Но у танцовщицы к поэту возникло отнюдь не материнское чувство, а сильная любовь.

Гордон Маквей, исследователь жизни и творчества Дункан, в своей книге «Изадора и Есенин» приводит воспоминания поэта Анатолия Мариенгофа о дне знакомства танцовщицы и поэта. По его словам, они встретились на вечеринке художника Жоржа Якулова. Дункан появилась в струящемся красном хитоне, и Есенин тут же окружил её вниманием.

Она обвела комнату глазами, похожими на блюдца из синего фаянса, и остановила их на Есенине. Маленький нежный рот ему улыбнулся. Изадора легла на диван, а Есенин у её ног. Она окунула руку в его кудри и сказала: «Solotaia golova!» Потом поцеловала его в губы. И вторично её рот, маленький и красный, как ранка от пули, приятно изломал русские буквы: «Anguel!» Поцеловала ещё раз и сказала: «Tschort!» В четвёртом часу утра Изадора Дункан и Есенин уехали, — вспоминал очевидец встречи Анатолий Мариенгоф.

Шубникова-Гусева утверждает, что на момент знакомства Есенин прекрасно знал, кто такая Дункан. Он читал о ней в прессе, ходил на её выступления, когда танцовщица бывала в Москве. Однако неизвестно, насколько Айседора представляла себе величину поэтического дарования Есенина. По словам литературоведа, они без слов понимали масштаб таланта друг друга. Кроме того, их объединяла любовь к природе. Есенин воспевал её в поэзии, а Дункан — в танце: босиком, в развевающейся полупрозрачной тунике.

Русский муж Айседоры Дункан

Айседора имела немало поклонников в России, которые на волне увлечения «дунканизмом» организовали ей собственные студии пластического танца. Например, школу музыкально-пластического движения «Гептахор» в Санкт-Петербурге, просуществовавшую 15 лет. Кроме того, в 1921 году нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский официально предложил Дункан открыть танцевальную школу в Москве, пообещав финансовую поддержку. Тогда же ей отвели для пребывания реквизированную квартиру балерины Александры Балашовой, которая в то время поселилась за границей в бывшей квартире Дункан.

Есенин переехал туда вскоре после знакомства с Айседорой. Их роман развивался на глазах у столичной интеллигенции. Они вместе посещали Большой и Мариинский театры. Бывшая гражданская жена поэта Надежда Вольпин вспоминала о ежедневных банкетах на Пречистенке.

В страстную искреннюю любовь Изадоры я поверила безоглядно. А в чувство к ней Есенина? Сильное сексуальное влечение? Да, возможно. Но любовью его не назовёшь. <...> Если и был он влюблён, то не так в неё, как в весь антураж. <...> Не последним было здесь и то, что Есенин ценил в Изадоре Дункан яркую, сильную личность, — вспоминала Вольпин.

Пара расписалась спустя полгода после знакомства в Хамовническом ЗАГСе неподалёку от особняка Дункан. Их не остановил ни языковой барьер, ни солидная разница в возрасте. По словам секретаря и переводчика Дункан Ильи Шнейдера, накануне церемонии она попросила его немного подправить дату рождения в её паспорте.

Это для Езенин. Мы с ним не чувствуем этих 15 лет разницы (на самом деле — 18 лет разницы. — NEWS.ru), но она тут написана... и мы завтра дадим паспорта в чужие руки. Ему, может быть, будет неприятно... Паспорт же мне вскоре будет не нужен. Я получу другой, — объясняла Шнейдеру Дункан.

Так 18-летняя разница уменьшилась вдвое, а через неделю Айседора написала завещание, в котором попросила оставить всё её имущество мужу Сергею Есенину в случае её смерти. А если одновременная смерть настигнет обоих — брату Августину Дункану.

Уже на следующий день молодожёны отправились в аэропорт — Айседоре предстояли гастроли в Европе. Есенин всюду сопровождал супругу.

Шубникова-Гусева утверждает, что поэт не просто хотел посмотреть мир. Она объясняет, что Есенин был «хорошо культурно эрудирован и начитан, интересовался музыкой, архитектурой, но мечтал, чтобы его книги перевели на другие языки. Особенно на английский, потому что на нём говорили 1,5 млрд человек».

Однако путешествие не сложилось: за границей все воспринимали поэта лишь как «приложение» к известной танцовщице.

Есенину очень не нравилось, когда в прессе его представляли исключительно мужем Айседоры Дункан. У него было соответствующее его таланту самомнение. Он считал себя куда более великим, чем Дункан. И всё время повторял ей: твоё искусство живо, пока ты танцуешь на сцене, а моё искусство — вечно, — рассказала Шубникова-Гусева.

Сам поэт описывал другу Мариенгофу в письмах, как «изодрал на мелкие куски газету и долго не мог успокоиться», потому что в каждой газете была его «физиономия» и ниже приписка: «Есенин, русский мужик, муж знаменитой, несравненной, очаровательной танцовщицы Айседоры Дункан, бессмертный танец которой...».

Алкоголизм, антисемитизм и тоска по родине

Писатель Захар Прилепин убеждён, что именно из-за Дункан поэт стал злоупотреблять алкоголем. По словам Прилепина, Есенин «начинал утро шампанским, в полдник был коньяк — и так до самого вечера».

Если говорить с точки зрения бытийной, его алкоголизм начался, конечно же, с Айседоры Дункан, у которой был бесконечный доступ ко всем продуктам и напиткам, прямо из Кремля. Она была приглашена лично советским правительством. Ленин, Луначарский приходили на её концерты, опекали её, дали ей особняк на Пречистенке, чтобы она готовила советских детей — великих будущих танцоров. Она была влюблена в советскую Россию, и, конечно, в голодной Москве её обеспечили всем, — рассказывал Прилепин в интервью NEWS.ru.

Однако Шубникова-Гусева уверяет, что Прилепин слишком педалирует пьянство. Но согласна с писателем в том, что именно за границей Есенин начал пить.

Есть воспоминания сестёр, в которых говорится, что когда Есенин вернулся из-за границы, мать его впервые увидела пьяным. И для неё это было трагедией. Она стала искать знахарку, чтобы отвести его от пьянки. Правда, Дункан пила гораздо больше. Она могла заливать своё горе шампанским и вином, но надо уважать её трагедию, — считает литературовед.

Гордон Маквей пишет в книге «Изадора и Есенин», что в первые месяцы 1923 года поведение поэта было «шальным, как ветер». Однажды он сделал несколько «бестактных замечаний с примесью антисемитизма» на собрании русско-еврейских поэтов в Нью-Йорке.

Есенин, очевидно, неоднократно произнёс слово «жид», чем вызвал скандал. Скорее всего, он был пьян, ударил Изадору, и его пришлось увести силой. На вечеринке у Мани Лейба в Бронксе как Есенин, так и Изадора выпили приличное количество запретного спиртного, и поэт декламировал вступительный диалог из своей пьесы «Страна негодяев», произнося слово «жид» (а не «еврей», как в опубликованных текстах), — пишет Маквей.

Наталья Шубникова-Гусева считает, что это происшествие сильно раздули «жаждущие жареных фактов журналисты, присутствующие в тот вечер, но и Есенин прекрасно понимал силу подобной рекламы».

Во время заграничных путешествий отношения супругов стали стремительно портиться. Причин для этого, по мнению литературоведа, было слишком много. К тому же поэт сильно скучал по родине. В архиве исследователей сохранилась записка: «Milaya Isadora ia ne mogy bolhce hochy domoi Sergei».

Прежде всего, Есенин рвался на родину, к привычному общению, к своей творческой работе. С другой стороны, им было очень сложно вместе. Есенин не знал языка. Они привыкли отрывочно общаться. Дункан его страшно ревновала: не отпускала одного на улицу. Его всегда должен был кто-то сопровождать. Ведь Есенин пользовался огромным успехом у женщин, — объясняет Шубникова-Гусева.

Любовь или расчёт

В 1923-м, спустя чуть больше года после свадьбы, Дункан-Есенины вернулись в Москву. Айседора надеялась, что в России Сергей изменится и снова полюбит её. Хотя вслух говорила, что «привезла этого ребёнка на его родину», но у неё больше нет сил его терпеть.

Айседора Дункан с Сергеем Есениным wikipedia.org

По словам Шубниковой-Гусевой, Дункан больше других женщин поэта помогла Есенину. Она показала ему мир, оплачивала издание стихов и перевод книги «Исповедь хулигана» на французский язык, её брат устраивал концерты Есенина за границей. Таким образом, Айседора потратила на поэта всё своё состояние и делала это абсолютно бескорыстно.

В Москве супруги почти не виделись, и вскоре Айседора вернулась в Париж одна. Ей вслед полетела телеграмма: «Я люблю другую. Женат. Счастлив. Есенин». Речь шла о Галине Бениславской — женщине, у которой он жил до знакомства с Дункан и у которой поселился сразу после возвращения на родину.

Биографы и современники Есенина приводят разные доводы о характере чувств поэта к Дункан. Анатолий Мариенгоф, близко наблюдавший их отношения, писал в «Романе без вранья», что Есенин влюбился не в Айседору Дункан, а в её мировую славу, и «мог лечь в её постель, только напившись до умопомрачения». Но вот за несколько дней до смерти в случайном разговоре с писателем Александром Тарасовым-Родионовым Есенин, будучи нетрезвым, признавался, что «только двух женщин и любил, и второю была Дункан».

В пользу последнего говорит и недавняя находка исследовательницы творчества поэта Натальи Шубниковой-Гусевой.

В архивах я случайно нашла незаконченный отрывок прозы Есенина. Там были такие строчки: «Это ничего, любезные читатели, мне 27 лет — завтра или послезавтра мне будет 28. Я хочу сказать, что ей было около 45. Я хочу сказать, что за белые пряди, спадающие с её лба, я не взял бы золота волос самой красивой девушки». Это он написал о Дункан уже после их расставания, — цитирует Есенина литературовед.

По словам экспертов, даже после расставания Айседора Дункан никогда не позволяла себе дурного слова в адрес единственного мужа. Спустя два года после судьбоносной телеграммы Сергей Есенин покончил с собой в ленинградской гостинице «Англетер». Через полтора года после смерти поэта ушла из жизни и Айседора. Она каталась на кабриолете в длинном развевающемся шарфе, край которого случайно попал в ось колеса. Как и её дети, Дункан погибла в результате автомобильного происшествия.