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Жителя Ульяновска признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти и в публичном оскорблении представителя власти. Суд назначил 39-летнему мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Региональная прокуратура сообщила об этом на своём официальном сайте . 19 августа ранее судимый за разбой местный житель находился на улице в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ППС попытались доставить мужчину в отделение полиции, усмотрев в его действиях административное правонарушение. Злоумышленник в присутствии других граждан нецензурно оскорбил полицейских, а затем укусил одного из правоохранителей за кисть руки.

На основании собранных доказательств суд признал мужчину виновным по статьям 318 и 319 УК РФ.

Как ранее информировал News.ru, московский суд изменил наказание обвиняемому в насилии в отношении представителя власти Павлу Устинову. Вместо трёх с половиной лет колонии Устинову назначили один год лишения свободы условно.