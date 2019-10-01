Жителя Ульяновска признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти и в публичном оскорблении представителя власти. Суд назначил 39-летнему мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Региональная прокуратура сообщила об этом на своём официальном
На основании собранных доказательств суд признал мужчину виновным по статьям 318 и 319 УК РФ.
Как ранее информировал News.ru, московский суд изменил наказание обвиняемому в насилии в отношении представителя власти Павлу Устинову. Вместо трёх с половиной лет колонии Устинову назначили один год лишения свободы условно.