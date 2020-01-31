https://static.news.ru/photo/1617a198-4436-11ea-9189-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Мужчина в Омской области подозревается в убийстве своего знакомого, труп которого он катал по городу на санках.

Собутыльники вместе выпивали. В какой-то момент посиделки переросли в ссору, а затем в драку. Один из мужчин ударил другого топором плашмя, однако пострадавший не умер. Тогда мужчина вернулся домой, взял свой топор и вернулся назад к собутыльнику.

Как сообщает телеграм-канал HUE, после совершения преступления мужчина решил спрятать убитого на окраине. Для этого он посадил тело на санки. По пути ему встретилась жена вместе с подругой.

Женщины сперва не поверили, что это труп. Но потом всё стало ясно. Сейчас они проходят как свидетели, — говорится в сообщении телеграм-канала.

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