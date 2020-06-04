Замглавы ФСВТС Гармаш задержан как посредник в передаче взяток

https://static.news.ru/photo/ea89350a-a68c-11ea-9323-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Заместителя начальника Второго управления по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Сергея Гармаша задержали в качестве посредника в передаче взяток чиновнику из Минпромторга.

Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах. Задержанный уже дал признательные показания и отправлен под домашний арест на два месяца. Собеседник агентства уточнил, что получателем взяток в особо крупном размере был начальник одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Ризван Гайрбеков.

4 июня в ходе следственных действий на рабочем месте Гармаша прошла выемка документов. Другие подробности источник раскрывать отказался, чтобы не навредить ходу следствия.

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