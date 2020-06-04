Замглавы ФСВТС Гармаш задержан как посредник в передаче взяток

Заместителя начальника Второго управления по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Сергея Гармаша задержали в качестве посредника в передаче взяток чиновнику из Минпромторга.
Об этом ТАСС
4 июня в ходе следственных действий на рабочем месте Гармаша прошла выемка документов. Другие подробности источник раскрывать отказался, чтобы не навредить ходу следствия.
Ранее NEWS.ru сообщал о задержании в Москве гендиректора Российской венчурной компании Александра Повалко.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен