«Я исполню наши мечты»: невеста обратилась к убитому на свадьбе жениху

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На Украине задержали предполагаемого криминального авторитета Зюзю и выдворили его с территории страны. Речь идёт об уроженце Электростали Владимире Озерском, который прибыл в Киев, чтобы встретиться с «коллегами» из криминальной среды. Об этом сообщила украинская нацполиция.

По данным полицейских, 39-летний Зюзя на Украине собирался решить вопрос по денежным потокам, полученным «от совершения имущественных преступлений». Он попал в страну нелегально, минуя официальные пункты пропуска. Когда Озерского задержали,...