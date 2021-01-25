«Я исполню наши мечты»: невеста обратилась к убитому на свадьбе жениху

Смириться со смертью убитого прямо на свадьбе жениха пытается его невеста Кристина. Она обратилась к нему на странице своей соцсети: «Смотри на меня сверху, я исполню наши общие мечты».
Она пообещала пережить это горе и навсегда остаться его женой.
Как я буду жить без тебя, мой милый мальчик?! Я навсегда останусь твоей женой. Я обещаю. Ты единственный мой. Просто будь рядом, смотри на меня сверху, а я буду исполнять все наши мечты ради тебя, — цитирует её Life.
Девушка призвала остерегаться мнимых друзей, которые «стреляют, не жалея». Пользователи выразили Кристине соболезнования.
34-летнего Раду Кординяна и его брата Филиппа убил на свадьбе в Новой Москве один из гостей. СМИ писали, что в произошедшем подозревают 31-летнего Владимира Девятаева. Его задержали вместе с его старшим братом, который, предположительно, привёз на место трагедии оружие. Их матерью является 58-летняя Анна Девятаева, она входит в Совет депутатов поселения Новофёдоровского в Новой Москве, писал ранее NEWS.ru.