«Воронежский стрелок» хотел убить всех курдов на похоронах погибшей семьи

Задержанный за убийство трёх человек из курдской семьи и подрыв полицейского участка «Воронежский стрелок» Виктор Мирский планировал убить всех курдов на похоронах своих жертв. Об этом сообщает MK.ru.

Оказывается, у Мирского были грандиозные планы. Он все продумал, надеялся, что его быстро не найдут. Он планировал во время похорон семьи убить всех собравшихся на кладбище курдов. Поэтому далеко не бежал из наших краев, ждал, пока все соберутся, — рассказали односельчане Мирского.

Они передали, как к ним приезжал подполковник полиции, чтобы успокоить местных курдов, проживающих в селе. По его словам, Мирский вряд ли останется в живых после полученных ранений. Он также попросил граждан успокоиться и не пытаться отомстить за погибшую семью, опасаясь межнационального конфликта. Однако курды лишь хотят справедливого наказания в виде пожизненного срока, заверили жители села.

Ранее в Сети появилось видео задержания предполагаемого убийцы семьи курдов. Он получил огнестрельное ранение в голову при задержании.