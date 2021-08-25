В Подмосковье арестовали санитарку дома престарелых, избивавшую постояльцев

В подмосковном Реутове арестована санитарка дома престарелых, подозреваемая в жестоком обращении с постояльцами. Об этом сообщается на сайте подмосковного главка СК РФ.

Сообщалось, что следователи проверят информацию о жестоком обращении с постояльцами дома престарелых в Реутове, случаи избиения которых попали на видео. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил проверку на контроль в центральном аппарате ведомства. В итоге была арестована 54-летняя сотрудница пансионата, подозреваемая в нанесении побоев нескольким постояльцам. В отношении неё возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Женщина признала вину и созналась в содеянном, ей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее организатор дома престарелых в Подмосковье Дмитрий Новиков, где при пожаре в 2020-м погибли 12 человек, получил шесть лет и пять месяцев колонии. В марте 2019 года Новиков арендовал жилой дом в подмосковной Oпалихе, разместил в сети Интернет рекламу дома престарелых и нанял персонал, однако не счёл нужным соблюдать меры пожарной безопасности. В результате пожара, произошедшего 10 мaя 2020 года, от отравления угарным газом на месте скончались девять пожилых постояльцев дома, ещё трое скончались от ожогов в больнице.