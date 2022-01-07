В МВД назвали самые популярные у фальшивомонетчиков купюры в 2021 году

За 11 месяцев 2021 года по фактам изготовления поддельных денежных купюр и ценных бумаг было возбуждено свыше 19 тысяч уголовных дел. Чаще всего злоумышленники подделывали банкноты достоинством в пять, две и одну тысячу рублей, рассказали ТАСС в МВД.

В 2021 году фальшивомонетчики в основном изготавливали поддельные банковские билеты Центрального банка РФ номиналом 5000, 2000 и 1000 рублей, — приводит агентство слова представителя ведомства.

Он предупредил, что наиболее высок риск столкнуться с поддельными деньгами на рынках, ярмарках, в небольших магазинах, где нет оборудования для проверки банкнот.

Представитель ведомства добавил, что в 2020 году чаще всего подделывались банкноты номиналом в пять и одну тысяч рублей. Тогда по данному виду преступлений было возбуждено около 18 тысяч дел.

Ранее в ЦБ России рассказали, что в 2020 году в России было выявлено около пяти тысяч поддельных монет достоинством в 10 рублей. Примерно пятая часть фальшивок обнаружилась в одном из банков при обработке дефектных денег.