ФСБ изъяла у браконьеров чёрную икру на 41 млн рублей

Сотрудники погрануправления Федеральной службы безопасности задержали в Хабаровске двух человек, у которых было изъято более 190 килограммов чёрной икры на сумму более 41 млн рублей, сообщили ТАСС в центре общественных связей ФСБ. Если вина браконьеров будет доказана, им грозит лишение свободы и крупный штраф.

В легковом автомобиле, а также в нежилом помещении в Хабаровске обнаружено и изъято более 190 кг икры рыб осетровых видов без документов, подтверждающих законность её происхождения. Задержаны два гражданина РФ, причастные к противоправной деятельности, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, ущерб водным биологическим ресурсам превышает 41 млн рублей. В настоящее время проводится доследственная проверка. Задержанным могут предъявить обвинение по статье 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов».

Ранее по подозрению в незаконной охоте на территории Якутии были задержаны пять человек. Среди них — председатель районного суда, сотрудник ФСБ и судебный пристав. У них изъяли 13 туш диких оленей и одну тушку соболя. Охотники были задержаны в зоне абсолютного покоя резервата Сюгджэр в Нюрбинском районе республики. В этом месте запрещена даже прогулка. Обвиняемые отрицают вину и ссылаются на ошибку, вызванную погодными обстоятельствами.