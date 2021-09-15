Уволилась директор школы, где работал предполагаемый убийца девочки в Орле

Уволилась директор школы в Орловской области, где работал 61-летний обвиняемый в неоднократном насилии над несовершеннолетними и подозреваемый следствием в убийстве девятилетней школьницы, Виктории Гнедовой. Об этом телеканалу РЕН-ТВ сообщила бухгалтер учебного заведения Елена, уточнив, что жалоб на подозреваемого никогда не поступало.

Работник и работник. Но вы знаете, у нас никогда к нему никаких претензий не было. Человек пришел, документы принес. В документах всё в порядке. <...> Друзей, мне кажется, у него не было здесь. Я не видела никогда, чтобы он с кем-то (разговаривал — NEWS.ru), — призналась Елена.

Она добавила, что по документам у подозреваемого всё в порядке: он предоставил все необходимые справки, в частности — об отсутствии судимости, без них его бы не взяли на работу в школу, в которой он проработал «не один год», подчеркнула Елена. Бухгалтер добавила, что не знает, связана ли отставка директора с происшествиями, в которых мог быть замешан работник школы и отметила, что недавно убитая девочка училась в другом образовательном учреждении.

Ранее в селе Казарь Орловской области нашли закопанный в подвале дома труп девятилетней девочки, предположительно пропавшей незадолго до этого Виктории Гнедовой. Следствие подозревает 61-летнего соседа девочки, ранее судимого за насильственные действия в отношении несовершеннолетних.