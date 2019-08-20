https://static.news.ru/photo/26532260-c33c-11e9-a275-fa163e074e61_660.jpg Руслан Горринг Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Мосгорсуд отклонил ходатайство защиты бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга и оставил его под стражей. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

Постановление Бабушкинского суда от 30 июля о продлении срока содержания под стражей в отношении Руслана Горринга до 30 октября 2019 года оставлено без изменения, — сказал пресс-секретарь суда.

Горрингу вменяется мошенничество в особо крупном размере. Его задержали 7 марта во Внуково.

По версии следствия, в 2011 году Руслан Ганижев (Горринг) получил 5 млн рублей от бизнесмена за «беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области». Эти деньги он должен был передать председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан. На допросе Ганижев признался в преступлении и был отпущен под подписку о невыезде, однако позже скрылся, был объявлен в розыск. Депутат Газейкин получил реальный срок.

Ганижев, находясь в розыске, сменил фамилию и отчество и стал Русланом Горрингом.

Ранее News.ru писал о том, что новым руководителем Росгеологии стал экс-глава ВЭБа.