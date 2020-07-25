Суд Новосибирска арестовал двух человек по подозрению в терроризме

https://static.news.ru/photo/a1264470-cf5e-11ea-9e3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Октябрьский районный суд Новосибирска сообщил об аресте россиянина и гражданина Киргизии. Их подозревают в участии в террористической организации «Исламская партия Туркестана» (организация запрещена на территории РФ).

Октябрьским районным судом Новосибирска в закрытом судебном заседании рассмотрено ходатайство следователя Управления федеральной службы безопасности по Новосибирской области об избрании меры пресечения в отношении М. — гражданина РФ, и У. — гражданина Киргизской Республики, которые подозреваются в совершении преступления, — цитирует сообщение РИА Новости.

Вышеуказанным гражданам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет. На данный момент суд постановил заключить их под стражу сроком до 20 сентября 2020 года. Решение может быть обжаловано в течение трёх дней.

Ранее NEWS.ru писал, что ФСБ задержала террористов, которые вербовали людей в ряды боевиков в Сирии.