Суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве в Рыбинске

https://static.news.ru/photo/3e04af7a-fa70-11ea-9be0-fa163e074e61_660.jpg Фото: susk76/vk.com

Рыбинский городской суд заключил под стражу на два месяца Виталия Молчанова, обвиняемого в убийстве двух несовершеннолетних сестёр. Ранее об этой мере пресечения ходатайствовало следствие.

Суд удовлетворил ходатайство следствия. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября включительно, — сообщила ТАСС пресс-секретарь городского суда Елена Сдобнова.

Как писал NEWS.ru, следователи предъявили обвинение Виталию Молчанову в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 4 ст. 131 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (убийство; изнасилование; насильственные действия сексуального характера). По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина это уголовное дело было передано в центральный аппарат ведомства.

Виталий Молчанов, задержанный за изнасилование и убийство двух малолетних дочерей своей сожительницы, раскаялся в содеянном. На допросе он заявил, что сам не понимает, почему совершил это чудовищное преступление.

Молчанов проходит в качестве главного подозреваемого по делу о совершении преступлений в отношении двух девочек 8 и 13 лет. Ранее он был судим по статьям «Убийство малолетнего», «Незаконное лишение свободы», «Изнасилование», «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».