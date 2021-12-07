Фото открывшего огонь в МФЦ мужчины попало в Сеть

Автомобили Следственного комитета РФ и Инженерно-сапёрного центра ГУ МВД РФ у многофункционального центра «Рязанский» в Москве, где произошла стрельба

Настоящая фотография бывшего военного Сергея Глазова, открывшего стрельбу в московском МФЦ, попала в Сеть. Кадры опубликовал Telegram-канал РБК. До этого в средствах массовой информации был снимок другого мужчины, который оказался полной тёзкой злоумышленника.

45-летний Сергей Глазов опроверг в беседе с NEWS.ru свою причастность к стрельбе в МФЦ «Рязанский» в Москве 7 декабря. Преступление совершил человек с таким же именем и такого же возраста. Фото с его личной страницы во «ВКонтакте» после сообщений об инциденте начали публиковать журналисты.

7 декабря мужчина зашёл в МФЦ «Рязанский» и открыл стрельбу. Он застрелил сотрудника МФЦ и охранника. Ещё четверо получили ранения, в том числе София К. Её госпитализировали в Морозовскую детскую больницу.

Как сообщалось, причиной стрельбы стал конфликт из-за медицинской маски. Инцидент произошёл после того, как посетитель МФЦ отказался надеть маску. Стрельбу он открыл, когда сотрудник охраны попытался вывести его из здания.

В настоящее время стрелок задержан, им оказался 45-летний Сергей Глазов — подполковник СВР в запасе. О мотивах преступления он не говорит.