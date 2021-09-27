Офицера ГРУ задержали по подозрению в изнасиловании военнослужащих

Правозащитник Владимир Осечкин сообщил Lenta.ru, что на Дальнем Востоке возбудили уголовные дела за сексуальное насилие над военнослужащими против командира роты спецназа ГРУ и его заместителя. Согласно документам, известно о трёх эпизодах за период с августа 2020 года по январь 2021 года.

Так, летом прошлого года командир 78-й отдельной роты специального назначения майор Олег П. и его заместитель капитан Александр Е. совершили насильственные действия в отношении ефрейтора. Командир приказал служащему раздеться и угрожал ему изнасилованием с помощью черенка от швабры.

Спустя три месяца случился второй эпизод, где майор и капитан избили рядового за отказ передать личные денежные средства «на нужды роты». Злоумышленники угрожали прибить половые органы жертвы к дереву строительным степлером. Третий случай произошёл в январе 2021 года, когда командир избил другого рядового и изнасиловал его с помощью черенка от швабры.

Ранее стало известно, что Красногвардейский суд города приговорил к шести и четырём годам колонии общего режима двух сотрудников Росгвардии в Санкт-Петербурге. Бывшие сотрудники ведомства в июле 2019 года подбросили наркотики 16-летнему школьнику, а затем вымогали деньги, чтобы «замять дело».