Сотрудники ФСБ предотвратили теракты в Волгограде

https://static.news.ru/photo/5bbf3dba-0ece-11eb-aac0-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракты и уничтожили ячейку международных террористов из «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещённая в РФ организация). Об этом 15 октября сообщили представители ЦОС ФСБ.

Отмечается, что участники террористической группы — выходцы из государств Центрально-Азиатского региона. Боевики планировали совершить в Волгограде ряд диверсионно-террористических актов. В ходе операции двух террористов ликвидировали.

ФСБ РФ возбудила уголовное дело, в рамках которого сотрудники службы приняли необходимые меры по недопущению теракта на территории области.

При задержании главарь и его сообщник, пытавшиеся извлечь средства террора из заранее оборудованного в Волгограде тайника, оказали вооружённое сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы, — передаёт РИА Новости сообщение от ЦОС.

Как ранее писал NEWS.ru, 11 октября в Чеченской Республике в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух вооружённых боевиков. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.