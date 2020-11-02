СМИ узнали имя подозреваемого в убийстве «колбасного короля»

Задержанным по подозрению в убийстве бизнесмена Владимира Маругова является Александр Мавриди.
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В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто был соучастником преступления.
О гибели Владимира Маругова стало известно утром 2 ноября. Накануне вечером он был убит в подмосковной деревне Аносино. По предварительным данным, мужчина находился в бане вместе со своей гражданской женой, когда в дом ворвались преступники. Предпринимателя связали и вымогали деньги, в какой-то момент один из злоумышленников выстрелил в грудь Маругову из арбалета. Женщине удалось сбежать.
Следствие рассматривает попытку ограбления как основную версию преступления. Автомобиль преступников и орудие убийства удалось обнаружить.
Маругов владел несколькими колбасными заводами, предпринимателя в области прозвали «колбасным королём», писал NEWS.ru.