https://static.news.ru/photo/942b9162-e517-11e9-b9a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жительницу Республики Коми приговорили к ограничению свободы на восемь месяцев за убийство супруга в состоянии аффекта.

Как сообщил « Интерфаксу » источник в Прилузском районном суде, женщина из села Объячево с 1979 года регулярно подвергалась издевательствам со стороны своего мужа. Все эти годы мужчина оскорблял и избивал её. В апреле 2019 года погибший в очередной раз поссорился с женой из-за ревности и угрожал ей ножом. Женщина восприняла угрозу серьёзно и решила действовать первой.

Как рассказал источник агентства, подсудимая нанесла не менее шести ударов кувалдой по голове лежащему на диване мужу, «находясь в состоянии кумулятивного аффекта». Женщина свою вину полностью признала.

Ранее News.ru сообщил об убийстве в Омске. Местный мужчина из ревности убил свою сожительницу, находящуюся на пятом месяце беременности.