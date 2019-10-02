Жительницу Республики Коми приговорили к ограничению свободы на восемь месяцев за убийство супруга в состоянии аффекта.
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Как рассказал источник агентства, подсудимая нанесла не менее шести ударов кувалдой по голове лежащему на диване мужу, «находясь в состоянии кумулятивного аффекта». Женщина свою вину полностью признала.
Ранее News.ru сообщил об убийстве в Омске. Местный мужчина из ревности убил свою сожительницу, находящуюся на пятом месяце беременности.
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