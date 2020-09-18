СК просит арестовать рыбинского маньяка

https://static.news.ru/photo/f3f030f4-fa5a-11ea-b802-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рыбинский городской суд получил ходатайство следствия об аресте подозреваемого в убийстве двух девочек Виталия Молчанова. Заседание по этому делу может пройти в закрытом режиме, потому что речь идёт о совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В Рыбинский городской суд Ярославской области поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Виталия Молчанова меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Она добавила, что дата заседания ещё не определена.

Как писал NEWS.ru, Виталий Молчанов, задержанный за изнасилование и убийство двух малолетних дочерей своей сожительницы в Рыбинске, раскаялся в содеянном. На допросе он заявил, что сам не понимает, почему совершил это чудовищное преступление.

Молчанов проходит в качестве главного подозреваемого по делу о совершении преступлений в отношении двух девочек 8 и 13 лет. Ранее он был судим по статьям: убийство малолетнего, незаконное лишение свободы, изнасилование, надругательство над телами умерших и местами их захоронения.