Полицейские задержали забаррикадировавшегося читинца и спасли ребёнка

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Читинским полицейским удалось проникнуть в квартиру к забаррикадировавшемуся Алексею Докину, который угрожал расправой над своим трёхлетним ребёнком, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что ребёнок спасён и сейчас находится в безопасности. Очевидцы также поделились кадрами задержания Докина: при встрече с полицией у подозреваемого случился приступ эпилепсии.

Полицейские смогли зайти в квартиру к забаррикадировавшемуся со своим трёхлетним сыном Алексею Докину <...>. У Докина во время задержания случился эпилептический припадок, сейчас с ним работают врачи, — говорится в сообщении интернет-издания.

Трёхлетнего мальчика вывела из квартиры его мать в сопровождении сотрудников правоохранительных органов, его передали медикам.

Ранее в правоохранительные органы поступило сообщение, что в одной из квартир Читы вооружённый обрезом мужчина держит в заложниках трёхлетнего ребёнка. По предварительным данным, 35-летний Алексей Докин выгнал супругу в подъезд, а после угрожал ножом вышедшему на лестничную клетку соседу. Затем мужчина забаррикадировался в квартире и заявил, что застрелит сына. По информации органов, Докин ранее был неоднократно судим.