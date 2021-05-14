Саранский суд арестовал экс-вице-губернатора Мордовии Меркушкина

Бывший заместитель председателя правительства Мордовии Алексей Меркушкин заключён под стражу. Такое решение принял суд в Саранске. Меркушкина подозревают в даче взятки в размере 7 млн рублей. Об этом сообщает ТАCC со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Бывший заместитель председателя правительства Республики Мордовия заключён под стражу на два месяца по обвинению в даче взятки, — сообщил собеседник агентства.
Алексей Меркушкин был задержан накануне, 13 мая, в московском аэропорту Шереметьево. Он планировал вылететь в Минск. Задержание произошло в рамках расследования уголовного дела о даче взятки начальнику отделения мордовского центробанка в размере 7 млн рублей за непринятие мер по проверке, скрывшей серьёзные нарушения в деятельности Мордовпромстройбанка, одним из бенефициаров которого был он сам.