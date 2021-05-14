Саранский суд арестовал экс-вице-губернатора Мордовии Меркушкина

Обещаниями большого заработка от инвестиций в проекты крупных российских и зарубежных компаний мошенники начали выманивать личные данные россиян на фишинговых сайтах. Об этом РИА Новости рассказали в компании Bi Zone.

Как рассказали эксперты, злоумышленники создают фишинговые сайты, выманивающие персональные данные пользователей с помощью предложений об участии в инвестпроектах известных отечественных и иностранных компаний. Среди брендов, которыми пользовались преступники, были известные...