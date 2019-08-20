https://static.news.ru/photo/c9126c8c-c34a-11e9-8ddc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Главный информационно-аналитический центр МВД РФ представил статистику, согласно которой в России снизилось число уголовных дел против чиновников, незаконно мешающих бизнесу. За первое полугодие 2019 года таких дел стало на треть меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные, представленные ГИАЦ МВД, были проанализированы аппаратом уполномоченного при президенте России по правам предпринимателей. Согласно статистике, по сравнению с первым полугодием 2018 года на 5,3% увеличилось количество уголовных дел о мошенничестве (статья 159 УК РФ) в производстве. При этом количество предварительно расследованных дел по этой статье снизилось на 3,4%. Также уменьшилось количество дел о мошенничестве, поданных в суд, — на 5,8%.

За первое полугодие 2019 года заметно выросли показатели по мошенничеству при получении выплат (на 27,6%). Число зарегистрированных случаев мошенничества с использованием электронных средств платежа выросло почти в девять раз, превысив цифры периода прошлого года на 792,4%.

Комментируя статистику, уполномоченный по правам предпринимателя Борис Титов заявил о провале уголовного преследования чиновников, незаконно мешающих вести бизнес.

Пресс-служба МВД ранее рассказала москвичам о самых популярных местах карманных краж в метро, как писал News.ru. Такими местами оказались эскалаторы, все станции возле вокзалов и крупные пересадочные узлы.