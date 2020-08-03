Разбирательство по делу сестёр Хачатурян пройдёт в открытом режиме 

https://static.news.ru/photo/8caa8d8c-d56a-11ea-bf95-fa163e074e61_660.jpg Сестры Крестина и Ангелина (слева направо) Хачатурян Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Рассмотрение дела сестёр Хачатурян по существу начнётся в открытом режиме, передаёт корреспондент NEWS.ru из Московского городского суда со ссылкой на адвоката обвиняемых Алексея Липцера. Такое решение суд вынес несмотря на то, что в деле присутствуют эпизоды сексуального насилия в отношении девушек.

Пока назначено в открытом режиме заседание. Но прокуратура в любой момент может заявить ходатайство о закрытии процесса, — сказал Липцер.

Предварительное заседание проходило в закрытом режиме, результат огласили также без участия журналистов.

В июле Генпрокуратура со второй попытки утвердила обвинительное заключение по делу с квалификацией «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору». В первый раз ведомство потребовало от следствия переквалифицировать действия девушек на самооборону.

В июне 2019 года девушкам было предъявлено обвинение по самой тяжкой квалификации преступления, которую можно было выбрать: «Убийство группой лиц по предварительному сговору» (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Санкция статьи предполагает от 8 до 20 лет лишения свободы.

В июле 2018 года в Москве был убит Михаил Хачатурян. В содеянном признались его собственные дочери — Крестина, Ангелина и Мария, которые сами вызвали полицию. Девушки подчёркивали, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию.