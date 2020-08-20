Преступники ограбили площадку «Дома-2» на Сейшелах на 30 млн рублей

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Неизвестные ограбили площадку реалити-проекта «Дом-2», находящегося на Сейшельских островах. В общей сложности материальный ущерб составил 30 млн рублей.

Один из участников «Дома-2» рассказал подробности ограбления. Он сообщил, что преступники забрались на яхту, на которой снимается проект. Однако в этот момент судно стояло на техобслуживании, поэтому там не было охраны.

Кроме того, участник шоу высоко оценил действия грабителей. Он подчеркнул, что свою «работу» они выполнили «профессионально и со знанием дела». Преступники вскрыли потолки, после чего вынесли с яхты несколько дорогих камер. Каждая из них стоит примерно по 700 тысяч рублей.

Плюс украли всю технику и компьютеры из аппаратной, — заявил ещё один участник шоу, которого цитирует StarHit.

Как ранее писал NEWS.ru, участница «Дома-2» Екатерина Скалон была жестоко избита на телестройке и госпитализирована с травмами в больницу. За 23-летней девушкой приезжала скорая.

По одной из версий, Скалон стала жертвой избиения одним из молодых людей, с которым пыталась строить отношения. Звезду телестройки увезли в больницу в ночь на 16 августа. У неё ушиб грудной клетки, сотрясение мозга, множественные гематомы на лице.