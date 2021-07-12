Появилось видео ареста ритуальщиков, плативших полиции за данные о трупах

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео ареста сотрудников бюро ритуальных услуг, плативших полицейским за оперативные данные об умерших людях. Об этом сообщает РИА Новости.

Фамилия, имя, отчество? Данилов Евгений Александрович. Год рождения? 1980. Знаешь, за что задержан? Приблизительно, — ответил стражам правопорядка фигурант по делу.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ взламывают двери ритуального агентства, в котором забаррикадировалась плачущая секретарь компании. В конце видеоролика отчётливо видна запись в тетради с данными о погибших людях: «Алкаши! Денег нет».

По данным следствия сотрудники МВД по районам Москвы Нагорный и Северное Измайлово регулярно получали взятки от сотрудников ритуального агентства за предоставление информации служебного характера о вызовах полиции на дела со смертельным исходом граждан. Это делалось для того, чтобы сотрудники агентства могли сразу же после смерти человека позвонить его родственникам и навязать дорогостоящие услуги своей конторы по захоронению тела.

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