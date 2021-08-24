ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Крыму

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Сотрудники ФСБ ликвидировали лабораторию, производящую синтетические наркотики. Она была устроена в частном доме в Красноперекопском районе Крыма. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Крым.

Подпольную лабораторию в частном домовладении Красноперекопского района организовали двое безработных, ранее судимых жителей города Севастополя. В дальнейшем изготовленный наркотик наркодельцы сбывали местным жителям посредством закладок, — прокомментировали в пресс-службе.

На месте нашли более 450 граммов мефедрона и 150 литров наркосодержащей жидкости, кроме того — инструменты для изготовления наркотиков.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, совершённое в крупном размере». Максимальное наказание — 20 лет лишения свободы.

Ранее силовики пресекли массовое производство мефедрона в Подмосковье и Тульской области.