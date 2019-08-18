https://static.news.ru/photo/bad91382-c223-11e9-8d56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Charles Reed/ZUMAPRESS.com

Сотрудники правоохранительных органов США задержали трёх человек, планировавших, по мнению следствия, независимо друг от друга устроить стрельбу в разных штатах.

В штате Коннектикут задержан Брэндон Вэшгол 22 лет, во Флориде — Тристан Скотт Викс 25 лет, а в Огайо — Джеймс Патрик Рирдон 20 лет, сообщает CNN .

Уточняется, что дома у Вэшгола, который поделился на своей странице в Facebook планами устроить бойню, полицейские обнаружили огнестрельное оружие и специальное снаряжение. О намерении Викса убить не менее сотни человек (вероятно, в школе) рассказала полицейским его бывшая девушка. Рирдон не скрывал своих ультраправых взглядов и, как полагают детективы, планировал атаку на на Центр еврейской общины в Янгстауне.

Как писал News.ru ранее, прокуратура в американском штате Пенсильвания предъявила обвинения 36-летнему Моррису Хиллу, который вёл стрельбу в Филадельфии и ранил шестерых полицейских. Ему инкриминируется покушение на убийство, нападение на силовиков, а также незаконное хранение оружия и наркотиков.