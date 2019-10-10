https://static.news.ru/photo/71174486-eb0d-11e9-953d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look

Полицейские и сотрудники прокуратуры пресекли работу производства, на котором в час производилось до шести тысяч бутылок фальсифицированного крепкого спиртного.

Установлено, что незаконное производство располагалось на территории одного из предприятий в Калининграде, где был организован полный цикл изготовления крепких спиртных напитков. В час изготавливалось от 3 тысяч до 6 тысяч бутылок с этикетками и поддельными акцизными марками, — цитирует официального представителя МВД Ирину Волк РИА Новости .

Руководила нелегальным бизнесом женщина, она распределила обязанности между своими подельниками — одни из них закупали сырьё и материалы, другие отвечали за поставки и перевозку поддельной продукции. Полицейские задержали шестерых человек, в их домах и в цеху обнаружены более ста тысяч литров произведённого ими алкоголя, поддельные акцизные марки, бухгалтерские документы и прочие улики.

Ущерб от деятельности преступников превышает 100 миллионов рублей.

Как писал News.ru ранее, группа сенаторов в Совете Федерации предложила отслеживать оборот этилового спирта и медикаментов, содержащих его, с помощью системы ЕГАИС, которая в настоящее время контролирует обращение в России алкогольной продукции.