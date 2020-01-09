https://static.news.ru/photo/31334c22-3368-11ea-b510-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя обнаружили и ликвидировали полицейские на юге России.

Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что на месте преступления было изъято сто тысяч бутылок «палёного» спиртного. Нелегальное производство преступники расположили на территории складских помещений и одного частного дома, при этом вода для изготовления суррогата бралась из открытого уличного бассейна и не очищалась перед использованием, передаёт РИА Новости.

Таким образом отправленным под домашний арест предпринимателям удалось незаконно заработать более 17 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как писал NEWS.ru ранее, полиция Екатеринбурга ликвидировала подпольных цех по производству контрафактного алкоголя. При этом было изъято более 26 тысяч бутылок фальшивого виски, водки, рома и вина. Производством контрафакта занималась группа выходцев из стран ближнего зарубежья.