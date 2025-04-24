Педофил с бутылкой: девочка стала изгоем из-за дяди-насильника

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Уроженка Дагестана Сабина (имена изменены) с 19 лет живет в Санкт-Петербурге. Ей удалось обманом сбежать из родного дома, где пришлось пережить бытовое рабство, изнасилование родственником и предательство родителей. В подкасте «Резервация здесь» девушка рассказала, как пережитый опыт отразился на ней. NEWS.ru пересказывает историю Сабины.

«Многодетная» сестра

Сабина — старшая дочь в многодетной семье. Из-за этого у девочки фактически не было свободного времени. Уборка, готовка, уход за младшими братьями и сестрами — все это легло на ее плечи в раннем детстве. Даже образование девочка получала дома, поскольку постоянно нужно было помогать маме.

В 2009–2010 годах семья ударилась в религию. Мать надела хиджаб, всех детей приобщали к молитве. Такими же набожными стали и другие родственники, среди которых был и дядя Сабины Касум. На тот момент ему было примерно 30 лет.

Касум был очень добрым, всегда общался с детьми родственников, проводил с ними время и иногда ходил в кино. Сабина вспоминает, что все сигналы о нездоровых интересах мужчины поначалу не выглядели как что-то, что могло бы насторожить. Чаще всего странные поползновения в ее сторону происходили, когда Сабина приезжала в дом Касума, где должна была присматривать за двоюродным братом.

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«Ему легко было меня забрать из дома, потому что я должна была смотреть за младшим братом. Сейчас я всегда вспоминаю момент, что я сидела на диване, а он лежал рядом. И мы ели какую-то сушеную рыбу. И он большим пальцем своей ноги проводил мне по спине. Тогда я не придала этому значения, но сейчас я понимаю, что это уже было что-то ненормальное», — рассказывает Сабина.

В эпизоде, который вспоминает девушка, ей было всего восемь лет. Из раза в раз больное влечение Касума становилось все более явным.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Ты можешь что угодно делать на компьютере»

Первый прямой акт насилия произошел в день, когда Касум увез Сабину в дом к своим родителям и девочка спустилась на цокольный этаж, где можно было поиграть в компьютерные игры. Монитор стоял в темной комнате. Появившийся рядом Касум начал странный разговор с девочкой.

«Я сидела там и играла в компьютер. И он пришёл, и он мне начал говорить: „Ты вообще на компьютере можешь все что угодно смотреть. Ты можешь что угодно делать на этом компьютере. Никто ничего не узнает“», — вспоминает Сабина.

Затем Касум начал трогать девочку. Сабина застыла, не понимая, что происходит.

«Потом он меня посадил на колени, засунул руки в трусы и, получается, приподнял меня за ноги, повернулся к шифоньеру. Начал на это смотреть. Я краем взгляда увидела его брата в дверях. Он это увидел и меня отпустил», — рассказывает девушка.

Кричала, но никто не пришел на помощь

В последующие 3--4 месяца мужчина продолжал домогательства. Мужчина то и дело пытался залезть к девочке в трусы либо клал ее руку себе на пах. Вспоминая об этом, Сабина отмечает, что в доме в это время всегда был кто-то из взрослых и педофила не смущало это.

Самый жестокий эпизод при этом произошел в другой квартире — в «хрущевке» с тонкими стенами, в комнате, закрытой старой деревянной дверью со вставным стеклом. Тогда Сабине уже исполнилось девять лет. Девочка кричала, но в ту ночь никто из родственников не пришел к ней на помощь.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Я прям кричала, когда это все происходило. Он изнасиловал меня бутылкой от минералки „Рычал-Су“. Если вы когда-нибудь видели „Рычал-Су“ — с узким горлышком в стекле бутылка, и он сделал ею все, что он хотел сделать. Я кричала, я просила меня отпустить, я просила так не делать. Я его и по имени называла, и кусалась», — делится Сабина.

Все это продолжалось, по ее воспоминанием, около получаса. После девочка выбежала из комнаты и закрылась в ванной.

Мама заплакала, а папа возненавидел

Маме о произошедшем Сабина рассказала лишь спустя четыре дня. Начала издалека, но женщина сразу поняла, о чем идет речь.

«Я рассказала маме, но рассказала в таком контексте: „Мам, а я видела в ‚Пусть говорят‘, что вот к девочке приставали. Как ты к этому относишься?“ И она меня стала спрашивать, что случилось, что произошло», — вспоминает Сабина.

Узнав правду, мать расплакалась. Реакция отца, которого Сабина очень любила, оказалась вовсе неадекватной — он возненавидел дочку и неоднократно обзывал ее словами, указывающими на распущенность.

«Если до этого у меня была хоть какая-то взаимосвязь с отцом, хоть какое-то теплое отношение от него я получала, то потом это как отрезало. Постоянные избиения, придирки ко мне, постоянный контроль. Мама кидала в меня крышку стеклянную от сковородки. Папа на меня мочу выливал, потому что я там не успела вовремя этот горшок вылить. Это все превратилось в какой-то сплошной и беспросветный ад», — вспоминает Сабина.

В Петербурге сняла хиджаб

Только в 19 лет девочке удалось сбежать из родительского дома. Она соврала маме и папе, что поступила в петербургский вуз. Отец должен был сопровождать ее в поездке до Северной столицы, но проспал свой рейс. Первое, что Сабина сделала в Санкт-Петербурге, — сняла хиджаб.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Потому что я понимала, что я не могу обманывать. Для меня это было чуждо. Для меня это было очень тяжело, обременяюще. У меня случился перекос. Когда ты живешь в суперрелигиозной семье и с тобой это происходит все… А я просила у Аллаха, чтобы это все со мной прекратилось, чтобы все было хорошо. А потом ты просишь о смерти у Бога, и ты ее не получаешь, и ты вообще ничего не получаешь. И люди, которые верят, так поступают с тобой. Это очень сильно подрывает твою веру», — признается Сабина.

Родительское предательство — это козырь

В вуз Сабина поступила лишь на следующий год. Отец приезжал в Санкт-Петербург и пытался вернуть дочь домой. Однажды он избил ее прямо на улице, но в Дагестан девушка так и не вернулась. Ее «козырем» в споре с родителями всегда было предательство с их стороны.

«Я говорила, что за ними есть косяк. Это мой козырь в рукаве. Это, наверное, единственный плюс всей ситуации, что я им могла ответить: „Вы ничего не сделали“. Сказать отцу: „Ты как мужчина, ты ничего не сделал, чтобы твоего ребенка уберечь, не защитил его“», — говорит Сабина.

Позже Сабина обратилась к психологу, но спустя несколько сеансов специалист заявил, что урон, который был нанесен ее психике, требует внимания медицинских специалистов — психиатров. На протяжении года Сабине подбирали терапию.

Сейчас у Сабины подобрана грамотная медикаментозная терапия, она продолжает работу с психотерапевтом. Это позволило ей поговорить с родителями так, чтобы донести свои обиды.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Я не хочу теплых взаимоотношений с мамой, с отцом. Я понимаю, что этого никогда не будет. Но то, что они это признали, для меня это очень ценно», — заключает Сабина.

Человек, который надругался над ней, продолжает быть вхожим в семью. Сейчас он состоит в браке и в том числе воспитывает семилетнюю дочь.

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