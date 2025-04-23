Психолог сдала следователям отца-педофила В Ленобласти девочка рассказала школьному психологу об отце-педофиле

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Волосовском районе Ленинградской области психолог центра социального обслуживания добилась разбирательства по делу своей 15-летней благополучательницы, сообщает АН «Оперативное прикрытие». По информации источника, 14 апреля девочка рассказала специалисту, что в период примерно с четырех до восьми лет ее насиловал отец.

Материал из комитета образования местной администрации передан в отдел Следственного комитета по Волосовскому району. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону сбежавшая из дома 19-летняя девушка Сона обвинила своего отца в угрозах изнасилованием. По словам пострадавшей, папа и его супруга изводили ее на протяжении десяти лет. Сам мужчина публикует видео, где говорит, что его дочь пропала без вести, и просит помочь в ее поисках. Журналистов, которые помогают Соне, мужчина обвиняет в клевете.

До этого суд признал виновным в преступлениях против половой неприкосновенности 11-летней дочери 39-летнего жителя Задонского района Липецкой области. В результате девочка забеременела. Следствие выяснило, что в 2022–2024 годах подсудимый неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. Беременность его дочери оказалась замершей, и врачам пришлось ее прервать.