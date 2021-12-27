Отец экс-спецназовца Белянкина прокомментировал приговор убийцам сына

Отец бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина Алексей согласился с решением Московского облсуда, вынесшим обвинительный приговор убийцам его сына. Тот погиб в драке, заступившись за незнакомого мужчину, сообщает телеканал «360». Отец бывшего спецназовца заявил, что постоянно ощущает потерю и ему очень тяжело. Сергей Ходжоян, нанёсший Белянкину смертельный удар ножом, был осуждён на 20 лет тюрьмы, братья Гамлет и Грант Айрапетяны — на 17 и 18 лет.

Нельзя сказать, что я доволен. Я согласен с решением суда, учитывая, что это колония строгого режима, 20 лет, 17 и 18 — мне кажется, вполне сопоставимый срок, хотя я всегда говорю, что наказание должно быть альтернативным. Они убили человека... Смертной казни у нас нет. Я бы дал больше, но и 20 лет — достаточно большой, серьёзный срок, — сказал Алексей.

Он подчеркнул, что родственники обвиняемых никакой помощи не предложили, а сами подсудимые впервые выразили соболезнования лишь во время последнего слова в суде. Виновными себя они не считали, заявил Белянкин-старший.

Когда спросили Ходжояна, который непосредственно нанёс удар (ножом. — NEWS.ru), о том, согласен ли он с приговором, он ответить не смог. Он просто сидел молча. Мне кажется, что он заплакал, — заявил Алексей.

Ранее Московский областной суд вынес приговор нескольким фигурантам уголовного дела об убийстве Белянкина, совершённом в 2019 году. Минимальный срок наказания — пять лет колонии общего режима — получил бармен Нарек Степанян. Артур Акобян, Давид Егиазарян, Сурен Маркосян, Рудик Манукян и Саак Саакян получили по 5,5 года колонии.

1 июня 2019 года спецназовец попытался остановить лиц, напавших на незнакомого ему мужчину. Он несколько раз выстрелил из травматического оружия, а его самого ранили ножом в грудь. Молодой человек скончался на месте.