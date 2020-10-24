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Криминал

Опубликовано видео с места убийства отца экс-гонщика «Формулы-1»

03:09, 25 октября 2020
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

Видео с места убийства Александра Петрова, депутата и предпринимателя, которого застрелил киллер, появилось в Интернете. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Киллер выстрелил в грудь 61-летнему депутату, который в этот момент находился на территории своего дома под Выборгом в Ленинградской области, сообщает Пятый канал. Петров был владельцем судостроительного завода и топливной компании.

Его сын — известный в регионе гонщик Виталий Петров по прозвищу «Выборгская ракета». Около года он входил в основной состав пилотов команды «Рено» «Формулы-1».

Ранее NEWS.ru сообщал, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в составе которой — следователи отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты регионального СУ СКР.

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