Обвинение запросило от 4 до 8 лет для фигурантов дела об АУЕ

https://static.news.ru/photo/c84286d4-e7b1-11ea-9a51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Прокуратура Свердловской области попросила Екатеринбургский гарнизонный суд приговорить к лишению свободы на сроки от четырёх до восьми лет фигурантов уголовного дела об организации сообщества АУЕ (запрещена в РФ) и возбуждению ненависти к сотрудникам ФСБ и полиции.

По мнению гособвинителя Георгия Паникарова, обвиняемый в организации сообщества Николай Бабарика должен провести в колонии общего режима восемь лет, а его супруга Наталья и их друг Артём Зуев — по четыре года, сообщает Znak.com

Дело было возбуждено из-за группы в соцсети «ВКонтакте», созданной Николаем Бабарика в 2011 году. Его жена вступила в данное сообщество и опубликовала там около полутора десятка постов. Зуев стал фигурантом дела из-за того, что вёл в соцсети группу, торгующую нардами, чётками и другими товарами, содержащими оформление в духе воровской романтики.

Как ранее писал NEWS.ru, Верховный суд РФ признал 17 августа движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистской организацией. В МВД опасаются, что его участники могут становиться «боевой единицей» для проведения митингов и последующих массовых беспорядков.